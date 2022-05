Seydou KONKOBO

Après des études de psychologie (DESS et DEA) et de gestion des ressources humaines, j'ai commencé à travailler en 1992 à l'ONATEL, une entreprise du secteur des télécommunications au BURKINA FASO. J'ai été successivement chargé du recrutement, de la gestion administrative, du développement des ressources humaines et finalement directeur des ressources humaines de mai 2003 à juillet 2007. Après un passage à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2iE), je suis actuellement gérant du cabinet conseil en ressources humaines, E2C International.

J'ai participé à la création de l'association professionnelle des gestionnaires des ressources humaines du BURKINA FASO (ABGRH) dont je suis le président depuis la création en 2001. l'ABGRH est membre de l'Association Africaine des Formateurs et directeurs du Personnel (AFDIP) et assure la présidence pour la période 2008-2010.

Je suis consultant pour les cabinets au Burkina et pour l'Union Internationale des télécommunications dans le domaine des RH, j'enseigne des modules GRH dans les instituts supérieurs et dans mon institut.



Mes compétences :

Bilan professionnel

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

GRH

HandBall

International

Orientation

orientation scolaire

Psychologue

Recrutement

Ressources humaines