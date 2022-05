Seydou LEYE

Je suis titulaire d’un DUT géomètre-topographe de l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université de Thiès (Sénégal). A la fois théorique et pratique, ma formation et mes stages m’ont permis d’acquérir des compétences très solides qui me seront très utiles dans ma carrière professionnelle. J’ai acquis une très grande expérience dans le domaine de la topographie et des BTP et ai eu l’occasion de travailler sur différents projets.

Ayant une parfaite maîtrise des appareils topographiques et une grande facilité d’adaptation au sein d’un groupe, j’aime le travail en équipe et je suis disposé à travailler aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger.

Alors n'hésitez surtout pas à faire appel à moi en cas de besoins. Merci