Seydou Norou AW

Titulaire d’un BTS en électromécanique au CFPT Sénégal-Japon avec des connaissances solides dans les domaines tels que l’hydraulique, l’électropneumatique, le câblage industriel, les systèmes automatisés, le soudage a l’arc etc.…..

Rigoureux, méthodique et appliqué dans mon travail, je sais m’intégrer à une équipe et y trouver rapidement ma place.

Débrouillard, je sais faire preuve d’initiative quand il le faut.

Travaillant actuellement pour Solene Afrique de l’Ouest (ex Tenesol) ; je reste ouvert a d'autres propositions.



Mes compétences :

Électromécanique