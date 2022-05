Seydou Safoune COULIBALY

Ayant suivi une formation entre le domaine juridique et social notamment dans le développement social et de gestion de projet, ponctué par des stages que j'ai effectué tout au long de ma formation;je me permet de présenter afin de pouvoir exercer un jour mon emploi dans le domaine cité ci-dessus .

Dans un monde actuel de perpétuelle concurrence,j'ai pu au cours de ma formation engrangés des expériences pour relever tous les défis qui m'attend dans le but de satisfaire pour les taches que j'aurai à mettre en œuvre.