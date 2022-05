Seydou SOGODOGO

Diplômé à l'Institut Universitaires de Gestion en Tourisme à l'Université de Bamako,je me suis orienté vers les agences de voyages et de tourisme pour me specialiser dans l'organisation et la conception du produit touristique culturel au Mali au particulier et en Afrique de l'Ouest en général sur les pays comme ,le Burkina Faso,le Sénégal,le Niger,le Togo,le Benin ,la Guinée conakry etc.

Ma competense tourne autours des domaines suivants:

1:Conception des produits touristiques à travers l'afrique de l'Ouets.

2:Negociation des tarifs preferentiels au nievau des hôtels et les compagnies de transports.

3:Cotation des prix du voyages proposés en tenant contre de la concurrence sur le marché touristique.

4:le developpement vert:Au niveau de nos populations d'accueil,nous restons à la disposition de la localité pour les aider à ameliorer leur conditions de vie humaine.

5:Ecotourisme:nous avons des organes pour la mise en place des parks zoologique et qui entretiennent la biodiversité.

NB:Nos voyages sont purement culturels et vous serez en contact avec la population locale.

Pour vos prochains sejours,visitez le site



Mes compétences :

Marketing

Vente

Communication

Tourisme