Aménagiste/Urbaniste

• Plus de dix ans d’expérience en coordination d’activités et en gestion de projets de développement communautaires, municipaux et internationaux

• Conception, production, développement, suivi/évaluation

• Négociation / Concertation/ Partenariat

• Formateur

• Coordination, supervision et suivi des travaux

• Connaissance de Word, Excel, PowerPoint, Internet





Mes compétences :

Formation

Gestion de projet

Gestion de projet formation

Planification

Urbanisme