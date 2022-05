Je me nomme seydou sy et on me surnomme Obama. Je suis étudiant au département d'anglais à l'université cheikh Anta diop de Dakar (UCAD ). Je travail dans une entreprise chinoise au Sénégal dans le domaine du commerce international. Je suis aussi le leader du célèbre club anglais dénommé Work Together et qui est basé à Thies. Je dispense des cours d'anglais à domicile pour les élèves et professionnels. Je suis le fondateur et le présentateur de la grande compétition des clubs d'anglais de thies. J'ai écrit mon premier livre d'anglais intitulé English For You!



Mes compétences :

Traducteur et interprète