Seydouba FOFANA

Je suis élève ingénieur en Système et réseaux de communication à l' INSA de Rennes. Je suis présentement à la recherche d'un PFE de 6 mois minimum dans l'un des domaines suivants : Réseaux mobiles , Radio fréquence/ hyperfréquence, communication numérique , électronique / hyperfréquence, traitement de signal , système embarqué. J'aimerais à priori travailler dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire. J'aime voyager , apprendre et découvrir.



Mes compétences :

Electronique/ Hyperfréquence

Traitement Radar

Radiocommunication

Communication numérique

Traitement de signal

FPGA, DSP, VHDL, MATLAB, ADS, CAO, HFSS

C/ C++, java , ASM,

Antennes et propagation

systèmes embarqués

Réseaux mobile (GSM , UMTS, LTE)