Seyfeddine ALASTAL

Je suis Navigateur Marin de formation, j'ai fais un MBA en GRH chez INISCOM en partenariat avec PGSM (filiale de ESG Paris) et maintenant je suis en phase memoire. Je travail dans le domain administratif, et je suis toujours en confrontation avec le public, bien en gestion des conflits, j'ai un ésprit d'équipe, flexible, j'applique la loi, je suis rigoureux, ponctuel,... je cherche à developper mes compétences et enrichir mes connaissances.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

GRH

Organisé

RIGOUREUX

Communication