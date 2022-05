Mes compétences :

MySQL

Symfony

Personal Home Page

Microsoft .NET Technology

Java Enterprise Edition

HTML5

Cascading Style Sheets

team building

jQuery

eLearning

Windows Azure Platform

Software as a Service

Scrum Methodology

Oracle PL/SQL

OSI

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft SQL Server

Logistics

JavaScript

Java 2 Micro Edition

IPSec

GNU

ETL

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

CCNA

C++

AJAX