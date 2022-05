Seymour DAMIEN

Bonjour a toutes et a tous et bienvenue sur mon profil ! diplome d etat DEA géographie spécialisation analyse sociale et behaviourisme sociétal et politiques mondiales et des états insulaires et des régions de l ultra marin français. démographie et anticipation des politiques sociales et d aménagement du territoire insulaire réunionnais. / agent d exploitation en sécurité prévention variables personnelles adaptatives en directeur d exploitation en sécurité prévention et sécurité humaine et matérielle. sauveteur secouriste du travail 2015 carte professionnelle d agrément préfectoral d agent d exploitation en sécurité et prévention tous domaines de sécurité humaine et matérielle. / instructeur bénévole en judo ju jitsu en club. membre donateur de la socièté de sauvetage en mer snsm et de l unicef pour les enfants du monde. courage a toutes et a tous pour notre belle aventure humaine sur les territoires terrestres ! des voeux de réussite professionnelle aux chercheurs et batisseurs d une écologie nouvelle une pensée pour les sites de la recherche et l exploration spatiale de l agence spatiale française , de la nasa et bon sport a toutes et tous!



Mes compétences :

Sauveteur secouriste du travail

Champion de la réunion de judo équipes 1998

agent qualifié sécurité et prévention

judo sélection jeux des iles de 1998

équipier secouriste départemental niveau 2

Ceinture noire de karaté style stotokan

Ceinture noire de judo ju jitsu