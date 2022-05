Rigoureuse, discrète, calme et très motivée par mon futur projet professionnel.



J'ai le goût des chiffres et j'aime les manipuler.



Je recherche une entreprise qui me permettra de mettre en application et de développer mes compétences dans ce domaine.



https://www.linkedin.com/in/seynabou-cisse-65bb21154/



Mes compétences :

Bulletins de paie

Rapprochement bancaire

lettrage

Logiciel Word, excel, access, sage , gestion compt

Comptabiliser les factures (clients et fournisseur

Relations clients