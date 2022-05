Bonjour

je m'apelle seynabou diop ,j'ai 23 ans et j suis responsable administratif a BET PLUS SA.

j'ai eu mon baccalaureat serie G au lycee Maurce Delafosse par la suite j'ai integre l'Institut de Formation en Administration et Creation d' Entreprise (IFACE) ou j'ai eu mon DUG et mon licence en marketing et communication





Mes compétences :

Marketing relationnel

Comptabilité

Comptabilité analytique

Marketing

Administration du personnel