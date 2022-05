Je suis dotée d'une licence en affaires internationales, et je suis à la recherche de challenges professionnels.

En Effet, au cours de ma formation professionnelle et lors de mes pratiques en entreprise, j'ai eu de solides connaissances sur la démarche de prospection, la négociation commerciale, la fidélisation du client, en communication média et hors média. Ma participation à des foires commerciales a renforcé en outre mes capacités de gestion de stand.

Comme vous le verrez dans mon CV en pièce jointe, mon expérience acquise dans mon travail en qualité de représentante commerciale, m'a permis d'acquérir de solides connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches en entreprise: motivation, rigueur, écoute, esprit d'équipe et enthousiasme sont les maîtres mots de mon comportement professionnel. Régulièrement confrontée aux alèas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



Seynabou Gueye