Seynabou KA

Je suis une jeune femme de nature : ambitieuse,courageuse,intelligente, ouverte, communicative et souriante.

J'ai le niveau Bac: je suits une formation informatique au centre de recherche et d'essais ( NTIC ) de sacré coeur 3.

J'ai terminé mon 3ème module et en ce moment , j'ai commençé à suivre un autre module : l'infographie

Je suis fan à tout ce qui touche à la nouvelle technologie et surtout l'internet , L'informatique me passionne beaucoup.

Mon rêve : devenir une informaticienne , mon objectif : réussir dans la vie....!



Ps .: je suis ouverte et disponible à toute offre de travaille interessante !



Mes compétences :

Internet

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Web 2.0

Bureautique