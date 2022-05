Bonjour et bienvenue sur mon profil!



En qualité de chargé de recrutement spécialisée sur le placement en CDI chez des utilisateurs finaux.

Je recherche activement



à Paris

-

-

-



à Genève

-

-

-

à Bienne

-

-

-



Pour en savoir plus sur ces opportunités de postes, je vous invite à me joindre à





A très bientôt



Seynabou THIAM







Mes compétences :

Recrutement