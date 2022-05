Seyni IDRISSA SOULEY

Je suis technicien des télécommunication (option commerciale) acquis à l'école supérieur des télécommunications (EST - Niger),après mon cursus scolaire j'ai eu la chance de faire plusieurs stage dans les cellules commerciales et techniques de la SONITEL ; Ensuite j'ai fais 2 mois de stage à asusu.sa cela m'as permis de décrocher un contrat de prestation de stage 6 mois et un autre de prestation de service de la même durée au guichet asusu Loga et enfin j'ai été recruté en qualité de chargé de prêt pour un contrat CDD d'un (1) an à asusu Loga.

Ma polyvalence me permet aujourd'hui d'être compétitif sur le marché du travail. Je suis un homme de terrain,rigoureux et endurant, je sais m'adapter à la pression et changement liés au travail.....

Je reste disponible à toute demande d'entretien.