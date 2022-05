Je m'applle SEYNI Wonkoye Adamou ,

Agent Administratif SOMAIR Arlit.

j'ai 36 ans.j'ai fait mes etudes secondaire au lycée technique de Maradi Niger et mes etudes supérieures à l'Université Usman Danfodio de Sokoto;Nigeria où j'ai obtenu une licence en Management.

acctuelement je fais encore ma licence Professionnelle en Comptabilité et Gestion des Entreprises à Université de Tahoua.J'ai travaillé dans le projet ABN (Inversions de tandences aux terres dégradées et aux de sous sol); apres dans le programme spécial du président de la republique volet restauration de l'environnement ;enseignant contarctuel au CEG de KOUTOUBOU departement de Gaya.je suis actuelement aà la SOMAIR en tant qu'Agent Administratif.



Mes compétences :

Assiduité

ponctualité et rigoureux

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel