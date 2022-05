Sfaksi SALIM

J'ai suivi une formation de Métreur Vérificateur au Centre National d’Animation des Entreprise et de traitement des Informations du Secteur de la Construction (C.N.A.T) de Constantine. Métreur vérificateur depuis 1983, ayant acquis une très longue expérience, ou j'ai occupé plusieurs postes détaillés chronologiquement. Métreur vérificateur de 1985/1987, Chef de service métré de 1987/1992, Métreur vérificateur indépendant de 1992/2006 , Métreur vérificateur Bureau d’étude de 2006 à ce jour ce jour, ma spécialité se base sur les différentes taches : Métré T.C.E, Attachements, Situations des travaux, élaboration des contrats et conventions, établissement des avenants, et avenant de clôture, D.G.D, étude des soumissions, analyse des offres, révision et actualisations des prix, suivi de chantier ainsi que différentes taches en rapport avec ma spécialité. Connaissance en outil informatique (World - Excel), Service National accompli et possédant un permis de conduire ' B '