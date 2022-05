Sfcoach SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COACHING

La SFCoach est l'association de référence dans le domaine du coaching professionnel.

Créée dès 1996, elle a été à l'origine du premier code de déontologie pour la profession. Ce code fait aujourd'hui référence sur le marché du coaching professionnel, y compris pour des coachs non membres.

De plus, la SFCoach est la seule association de coachs en France à ne rassembler que des coachs accrédités, ayant réussi d'intégration à l'un des 2 niveaux d'accréditations qu'elle propose : Associé et Titulaire (niveau le plus élevé).

Elle compte 250 membres en 2011.

Elle propose tout au long de l'année des événements à Paris et en région, visant la professionnalisation des praticiens du coaching.

Elle ambitionne par ailleurs de jouer un rôle décisif dans la pédagogie du coaching professionnel en France.



