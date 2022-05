Sfi.compagnie ENTREPRISE

JE SUIS Raymond ADOUKO ,DG & GÉRANT de SFI.COMPAGNIE(compagnie de services et fournitures industrielles ) entreprise de prestation de service en industrie notamment en:

 hydraulique industrielle et mobile, pneumatique industrielle (compresseur…etc.)

 transmission (roulements, paliers, courroies, chaines, poulies, joints)

 étanchéité, filtration, huiles hydrauliques, flexibles, EPI

 robinetterie industrielle et pétrolière, matériel d’adduction d’eau

 BTP (bâtiment, électricité bâtiments, plomberie, peinture)

 appareillage électrique, matériels de soudure, outils de diagnostics, outillages

fourniture de matériel en sécurité incendie

 et de prestation de bien et services divers (réparations, entretien, chaudronnerie, nettoyages,réparation d'engins ,de machines ,de matériels hydraulique et /ou pneumatique , de réalisation de forage et de système d'irrigation agricole ou agro alimentaire,agro industriel, assistance aux services achats).

Notre centrale d'achat est l'une des plus performante sur la place du faite de la fiabilité de notre expertise.



Mes compétences :

Securite incendie des ERP et IGH

Irrigation et forage

TECHNICO-COMMERCIAL

pneumatique industrielle

