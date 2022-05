"La qualité de service et les nouvelles technologies associées pour le confort de vos utilisateurs".



SFM 30 est une marque du groupe Solutions 30, leader européen des services d'assistance pour les nouvelles technologies. Avec un Chiffre d'Affaires de 111,7 millions d'euros pour l'année 2014, Solutions 30 place la satisfaction de ses clients au coeur de ses préoccupations. Cela se traduit par de la proximité, du respect, de la transparence et une remise en question quotidienne.



SFM 30 est née dans le but d'accompagner les entreprises dans l'aventure de l'externalisation.



Spécialisée dans le Facility Management et les Services aux Occupants, SFM 30 a surtout pris le parti de mettre en avant ses collaborateurs et les nouvelles technologies :



- Nos collaborateurs : par des rémunérations attractives, des primes qualité, des formations et des évolutions en interne.



- Les nouvelles technologies : par des solutions informatiques innovantes et Full Web. Nos logiciels de traçabilité (flux courrier et colis, ticketing, multiservices...) fonctionnent avec smartphone pour une plus grande réactivité et proximité.



- Politique RSE : nos agents sont formés et moteurs sur la sécurité des biens et des personnes chez nos clients partenaires.



Nous renforçons l'accompagnement et le tutorat de nos collaborateurs par des procédures complètes et détaillées, des livrets pédagogiques et ludiques (Métiers, RSE, Hygiène et Sécurité...) mais aussi des procédures vidéo ("réaliser une tournée préventive", "utilisation d'une machine à affranchir"...).



Nos métiers :

- Pilotage FM multiservices et multitechniques

- Courrier / Logistique : gestion de vos flux courrier et colis

- Expéditions / Navettes : navettes internes et externes, gestion de vos envois de colis

- Room Service / Intendance

- Gestion des salles de réunion / assistance aux utilisateurs

- Factotum / Manutention diverse

- Gestion des parcs : automobiles, téléphoniques, photocopieurs

- Conseil / Audit



Nos valeurs :

Service, Qualité, Adaptabilité, Innovation, Réactivité, Force de proposition, Satisfaction client





Mes compétences :

Service Courrier

Factotum/Maintenance niveau 1

Logistique

Salles de réunion

Navettes internes et externes

Gestion de parc automobiles

Gestion de flotte téléphonique

Expert Facility Management

Politique RH forte et remuneration attractive

Nouvelles technologies

RSE

Gestion economat

Audit et conseil