_______________________________________________________________________________________



Nous pensons radio, nous créons radio. 24H/24, pour vous !



Notre site Web : http://www.sfxradio.com



Notre page Facebook : http://www.facebook.com/pages/SFX-Radio/358870064186845



Notre page Tweeter : https://twitter.com/sfxradio



Notre page Linkedin : http://www.linkedin.com/pub/sfx-radio/53/892/560

_____________________________________________________________________________________



SFX RADIO a été crée par Manu Levy et sa société Grelot Productions, société de production sonore.



SFX RADIO, est le premier site francophone de contenu audio dédié à l'habillage complet de votre radio.



Vous êtes à la recherche d’un nouvel habillage Radio, mais vous ne possédez pas le budget pour ?



Vous avez un timing très short et vous voulez faire évoluer votre habillage ?



Besoin de changement dans votre habillage sans passer forcément passer par un studio hors de prix



Une nouvelle émission, un jingle spécifique pour vos News, un bed pour votre rubrique météo…



Pensez SFX RADIO la méga librairie d’habillage sonore online dédiée à votre radio et surtout accessible 24h/24 et 7 jours/7.



Sur notre site web : http://www.sfxradio.com , vous pouvez trouver tous les habillages sonores destiné à votre radio FM. Vous disposez en temps réel de milliers d’effets, bruitages, loops, beds musicaux, medley, voix off en exclusivité, drops d’artistes internationaux… Tous disponibles et surtout diffusables tout de suite



Vous pouvez dès à présent, en un temps très court, réaliser vous-même tous vos sweepers, jingles, promos, pubs… vous avez aussi accès directement à toutes nos productions pré-mixées.



Sons et musiques pour vos émissions, génériques et effets pour vos jeux, mais aussi pour vos rubriques et chroniques…Un base avec plus de 3000 sons et effets sont disponibles en téléchargement qualité HD sur : http://www.sfxradio.com .



Notre devise première des choix de qualité à des prix bas pour une productivité exceptionnelle.



Il faut savoir que la production d’effets sonores d’habillage peut coûter jusqu’à 20 fois plus cher lors que l’on fait appel directement à un studio spécialisé, grâce à nous et nos produits faites des économies et surtout profitez de notre large panel de sons pour des abonnements annuels à partir de 3.99€ jusqu’à 199€ pour des téléchargements en accès illimité.



A très bientôt,



Toute l'équipe de SFX RADIO



Mes compétences :

Ingénieur du son

Production musicale

Production audiovisuelle

Production de spectacles

Réalisation Audiovisuelle