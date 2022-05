SG Energies Elec



Faire de l'alliance des métiers du bâtiment une force.



En mettant en place une croissance économique "dynamique" et "écologique" au service des particuliers et des entreprises dans les secteurs:



- du bâtiment (maçonnerie, électricité générale, peinture et revêtement);





SG Electricité se veut être l'approche écologique à taille humaine pour répondre à plus de 50% des besoins quotidiens des ses clients en restant compétitif sur un marché concurrentiel.



Mes compétences :

Bâtiment

Electricité

Electricité générale