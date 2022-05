Sghiri MOHAMED

Bonjour, je suis licencier en droit prive de faculté des droits et sciences politiques Tunisie juillet en 2015 .



Dans la vie professionnel ou j 'étais conseiller commercial chez TOPNET Société qui vendre des services et produits d 'internet en TUNISIE depuis 3 ans de 2009 à 2012



Commerçant et Gérant chez Etablissement MEMMI pendant une annee de 2013



Chef de micro projet pendant une année 2014





Mes compétences :

Gestion de projet

Prospection commerciale

Gestion des réclamations

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Conseil commercial

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft FrontPage

Microsoft Access

Delta

Customer Relationship Management

Cisco Switches/Routers

Bed and Breakfasts

Adobe Photoshop