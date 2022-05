Shaban KRASNIQI

L’audiovisuel est aujourd’hui un outil de communication incontournable. Que se soit pour présenter une entreprise et ses activités lors des salons et meetings, pour promouvoir un nouveau produit ou une nouvelle stratégie.

La créativité et le dynamisme de Mefamo vous assureront des films stimulants et uniques, quel que soit votre cœur de cible.





Présentation de l’entreprise:



En quelques minutes, nous présentons les valeurs de votre entreprise, les moments forts de son développement, de son histoire.





Présentation d'un produit:



Qu’il s’agisse d’une publicité ou d’une présentation plus informative, nous mettons en valeur vos nouveaux produits et services.





Présentation d’une nouvelle stratégie:



Une nouvelle stratégie à exposer à vos collaborateurs ?

24 images par seconde valent mieux qu’un long discours. Direct et efficace.





Recrutement:



En quelques images claires et détaillées, énoncer les compétences et qualités requises pour un poste à pourvoir, ainsi que la tâche à accomplir par le travailleur.





Captation souvenir d’évènements d’entreprise:



Team building, lancement d’un projet … Garder la trace des événements importants de votre entreprise sur le sillon d’un DVD.





Captation de conférences en entreprise:



De multiples écrans pour retransmettre les interventions des participants, en direct pour votre public..





DVD interactif:



Tous nos films peuvent être gravés sur DVD, accompagnés de tous les documents nécessaires, sous une présentation claire et ergonomique aux couleurs de votre entreprise.





Animation vidéo:



Afin d’aiguiser la capacité de vos employés en ce domaine et de souder les liens de vos équipes, nous vous proposons une initiation d’une journée au tournage vidéo, durant laquelle les participants auront l’occasion de comprendre et de pratiquer les différents métiers du cinéma.



Mes compétences :

Animation

Audiovisuel

Clip vidéo

Directeur photo

ECLAIRAGE

Formation

Live

Photo

Présentation

Production

Réalisation

Video