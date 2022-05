Shabnam EBRAHIMI

Madame, Monsieur



Après une expérience professionnelle en cabinet d’expertise comptable, je consolide mes compétences en paie par le biais de la formation de gestionnaire de paie dispensée par IFOCOP Paris XIII.



Dans ce cadre, si votre structure a besoin mon aide pour la période d’application pratique que je dois effectuer et qui s’étale du 28/06/2017 au 19/12/2017, Je serais heureuse de vous rencontrer pour vous exposer plus en détail ma motivation et déterminer vos besoins.



Rigoureuse et méthodique, j’ai le souci du détail et sais très vite m’adapter dans de nouveaux contextes.



De plus, je maîtrise parfaitement le logiciel SAGE COALA paie ainsi que Excel, Word.



Dans cette attente, je vous adresse mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

La comptabilité Anglo-Saxonne

Paie

Comptabilité

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Paye

Ciel Compta

Coala

DSN