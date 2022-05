Je suis une fille tres ambitious, j'aimerai bien sois une traductrice mulilingue politique. Maintnent je travailes comme une secretaire general dans une societe prive, et je suis en charge de communiquer avec les entreprises etranges.



Mes compétences :

Je peux traduire de les italien, francais et espag

Je peux traduire de l'arab vers l'anglais et vice

Je peux bien parler francais, anglais, italien et

J'ai l'abilite de communiquer bien avec les entrep