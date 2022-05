Shaddaï GABELÉ-MANDÉLOU

Madame, Monsieur



Bonjour,



Je cherche vraiment à me stabiliser au niveau professionnel, dans le domaine de la restauration.

Cela fait maintenant quatre années que je m’investis dans le milieu de la cuisine. J’aimerais pouvoir approfondir mes connaissances culinaires.

C’est un domaine qui ma toujours intéressé, vraiment passionné part toutes les formes de diversités qu’on puisse y trouver, c’est un vrai langage universel qui me permets d’ouvrir des portes sur le monde.



Souhaitant intégrer un établissement pouvant m’offrir une évolution de carrière intéressante ; et très intéressé par votre offre d’emploi pour le poste de chef de partie que vous venez de mettre en ligne, je permets donc de vous soumettre ma candidature.

Diplômé du BEP de cuisine en 2009, et de part les diverses expériences que j’ai eues, Que ce soit dans un restaurant semi- gastronomique, en brasserie, en collectivité, ou encore chez un traiteur, j’ai appris à travailler en équipe à être polyvalent et à avoir différentes responsabilités, ces compétences m’ont aidé à devenir très vite opérationnel dans mon métier.



Particulièrement attentif au respect de l’hygiène, des normes HACCP (Hazard, Analysis, Critical, Control, Point) et à la bonne utilisation du matériel, adroit de mes mains, Dynamique, rigoureux et curieux ; très motivé à l’idée de rejoindre vos équipes au poste de chef de partie, je souhaiterai m’investir sur du long terme au sein de votre entreprise.

Espérant intégrer vos équipes et comptant sur le sérieux de mon travail pour faire perdurer la réputation de votre établissement, Étant disponible immédiatement et n’ayant aucunes contraintes horaires, c’est avec grand plaisir que je reste donc à votre entière disposition pour tout entretien à votre convenance.



Je vous remercie de l’attention que vous voudriez bien porter à ma candidature et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.



Bien cordialement.

Mr GABELE- MANDELOU Shadddaï.