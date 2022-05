Shadow SHADOW STUDIO

Muni de mes diplômes en Communication Graphique et Métiers d’Art, j’ai directement créé ma Société, SHADOW STUDIO à la fin de mes études en 2003 en qualité d’Artiste Indépendant.



Depuis 12 ans, ma passion dans mon activité a été permanente et source de joies par les réalisations que j’ai pu effectuer. Vous pourrez en visualiser dans les liens mis sur ma fiche. J’ai une reconnaissance parmi les professionnels de mon activité sur ce secteur.

J’ai ainsi pu transformer ma Société en SARL, enregistrée à Béziers, et suis mobile géographiquement sur toute la France, en Europe et à l'International.



Mon activité principale est la décoration intérieure et extérieure ; j’ai, entre autres, réalisé différents chantiers pour des ouvrages publics et privés, prestations lors d'événementiels ou de productions télévisées, actions de promotions d'entreprises privées.



Par ailleurs, j’ai une expérience de coordination et d’animation en animant différents ateliers (maisons de quartier, centre de loisirs pour initier les jeunes à l’Art de la Rue, conseils aux entreprises dans le cadre de Team-Building).



Ma formation en infographie me permet également de proposer toute action de communication dans le cadre de plans marketing, d’études d’images que je peux déployer sur mes projets.



Mes compétences :

Evénementiel

Création artistique

Décoration intérieure

Urban Art

Événementiel sportif

Communication interne

Infographie

Décoration extérieure

Communication externe

Production artistique