Shafana CASSIME

Je m'appelle Shafana et j'ai 23 ans. Je viens de terminer mes études en communication et marketing à l'université de Pforzheim.



En parallèle de mes études, j'ai co-créé une web-application culinaire: Pandappetit! Elle propose aux étudiants des idées recettes simples et rapides.

Ce projet a reçu le prix "start-up" du concours E-Food organisé par Vitagora à Dijon, en novembre 2014.



Curieuse, dynamique et autonome, je souhaite aujourd’hui développer mes compétences en communication et marketing et en acquérir de nouvelles en m’intégrant dans une nouvelle entreprise et une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Marketing

Communication