Shah Nawaz SHAH (SHAH NAWAZ PARAOUTY)

Un professionnel avec une expérience bancaire à des postes de cadres supérieurs, développé pendant plus de 25 ans dans les services bancaires, les risques de crédit, le marketing et le développement de produits, la restructuration et la gestion des comptes à problèmes, la gestion de projets et les opérations bancaires.

Les principales forces personnelles comprennent:

Développement commercial pour réaliser une croissance commerciale rentable;

Gestion des ventes, du marketing et des relations à tous les niveaux;

Compétences solides et complètes en matière d'analyse de crédit, de services commerciaux et d'opérations bancaires;

Innovant, concentré et autonome;

Solides compétences en organisation, en gestion du temps, en négociation, en communication et en leadership.