Bonjour à tous,



Je suis actuellement consultant pour une entreprise fabricant de la LED, EcoLED Europe, certifiée conforme au normes nationales, et présente sur les marchés publics. Disponible partout en France ainsi qu'en Europe et certains pays d'Afrique du Nord.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Shahban Mirza.