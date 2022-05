Shahd HUSSIEN

Responsable de marque et de compte avec plusieurs années d’expérience dans le domaine de marketing, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités en France suite à un déménagement à cause personnel. Rigoureuse, créative, et dotée d’un bon sens relationnel, je cherche un poste intéressant où mes compétences seront utilisées et développées et je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Brand Positioning

Business development

Rédaction de contenus web

Marketing relationnel

Planning digital

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Gestion événementielle