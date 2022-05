Shaheed Martial NGADJUI TCHAMGOUE

Je suis un jeune Camerounais, simultanément titulaire d'un Master en Économie et Gestion Publique Option Analyse et Évaluation de l'Université de Rennes 1 et d'un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en Analyse et Évaluation de Projets de l'Université de Yaoundé 2-Soa. Je suis un passionné des questions liées au développement ( Éducation, Santé, Environnement, AGR, Développement Local, Développement Rural, etc.). Je souhaiterais apporter mon savoir et mon savoir-faire à la Réalisation des projets dans le monde, en Afrique et particulièrement au Cameroun. Raison pour laquelle je souhaiterai travailler ou collaborer avec tout(e) individu ou organisation ayant les mêmes aspirations que moi.



Mes compétences :

Gestion

Management

Développement