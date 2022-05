Shahenaz - Kenza ZIGHEMI

Juriste de formation, j’ai commencé ma carrière en 2003 dans cette discipline au niveau de l’Algérienne des eaux, ADE.



Des courtes sessions de formation en gestion du contentieux, Risk management, les contrats internationaux et les marchés publics, mettaient l’eau à la bouche à la jeune juriste.



Deux ans après avoir été installée dans le contentieux, avec une formation en parallèle, sanctionnée par un diplôme en Management, changement de cap vers la commerciale, beaucoup plus dynamique.



Une année après, un besoin de toucher à autre chose, la communication, juste quelque mois pour retrouver la commerciale qui a trouvé une nouvelle appelation « la clientèle »,ou une nouvelle approche beaucoup plus portée vers le client est née , nouvelle destination.



Mes compétences :

Commerciale

Communication

Droit

Marketing

Vente