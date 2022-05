Shahid ALIMAMOD

Niveaux d’intervention et méthodologies

• Formateur chez SAP Formation (BPC420, BPC430)

• Mission d’expertise BPC

• Conception générale, conception détaillée, Paramétrage

• Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre / Coordination

• Expressions de besoins / Rédaction de cahiers des charges

• Maintenance / support utilisateur



Connaissances fonctionnelles

• Expertise sur SAP BPC (MS / NW Classique et Embedded)

• Expertise Excel et Access (VBA)

• Maîtrise SQL Server (SSIS, SSAS et MDX)

• Bonne connaissance de SAP BW

• Bonne connaissance de l’ABAP

• Notion sur Hana



Mes compétences :

SAP BPC MS/NW

SSIS