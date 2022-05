Shahin GREBERT

Formation, accompagnement et coaching des décideurs et managers en management des projets stratégiques

Qualipso est un réseau de consultants seniors indépendants, que j'ai fondé en avril 1995.

Nous intervenons ponctuellement ou à temps partiel dans les domaines tels que : management et optimisation des systèmes d'information, mise en oeuvre du PMO et des référentiels ITIL-COBIT-CMMI-ISO9000-ISO14000, conduite de changement, audit organisationnel, management des systèmes intégrés (qualité, sécurité, environnement), coaching en efficacité relationnelle et managériale, mise en place des indicateurs & tableaux de bord, optimisation des activités achats-logistique-production-maintenance, évaluation des stratégies de marketing & vente, transfert des compétences en méthodes & outils de travail en équipe...

Qualipso propose régulièrement en inter et en intra des formations intensives et courtes pour managers et cadres confirmés.

A découvrir sur le site de Qualipso : http://www.qualipso.com ou me contacter au 01.43.27.98.98 / 06.89.06.56.84



Mes compétences :

Système d'information

ITIL

ISO 900X Standard

COBIT

CMMi - Capability Maturity Model Integration

Audit

Project Management Office

Gestion de projet

Direction des systèmes d'information

Management

Conseil en management

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Conseil en organisation

Organisation

Coaching de dirigeants