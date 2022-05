Shahinaz SAYAGH

Je suis actuellement en charge des affaires réglementaires et normatives dans le domaine de l'environnement, la santé et la mise sur le marché des produits de construction de la filière pierre naturelle (marquage CE selon RPC):

- Suivi réglementaire et normatif

- Représentation dans des instances françaises (AFNOR, BNEN, AIMCC, etc.) et européennes (CEN)

- Défense des intérêts en commissions, groupes de travail, réunions de parties prenantes, entretiens avec des représentants de ministères...

- Rédaction de communiqué de presse et supports de communications externes

- Mise en place et suivi de l’étiquetage sanitaire des produits de construction selon la réglementation française

- Eco-conception: réalisation d'Analyses de Cycle de Vie sectorielles (filière pierre naturelle) et privées (gestion affaires commerciales 80k€)

- Membre de revue critique en ACV

- Agréée par l'ADEME pour la réalisation des bilans Carbone®

- Réalisation de DEP (Déclaration Environnementale de Produit)

- Valorisation de déchets de la filière (boues de sciage, rebuts de carrières ...etc.)