Mme Shahinez BAITICHE, Ingénieur Process à la Direction Techniques de la Division Liquéfaction et Séparation des Gaz (LQS) de l’Activité Liquéfaction, Raffinage et Pétrochimie (LRP).

• Ingénieur d’état en Chimie Industrielle ;

- Diplôme de Poste Graduation Magister en "Machine Thermique" théme de magisister "Etude de la production d'hydrogéne Solaire (Moteur une voiture hybride)".

• En 2007, recrutée dans le Groupe Sonatrach/LRP en qualité d’ingénieur Process à la direction Technique du Département Etude et Suivi des projets ;

• En 2008, Post Graduation, Ecole Doctorale de Gestion des Risques Industriels et Environnement à l’Universités d’Oran;

• Actuellement, au niveau de l’entreprise Sonatrach/LRP, Secrétaire du comité suivi des actions afin de réduire les gaz torchés au niveau des Complexes GNL et GPL de la division LQS/LRP.

• Elle est membre de plusieurs comités et groupes d’études pour l’amélioration et/ou le suivi des outils de production et d’exploitation des sites de l’Activité LRP telles que comité audite opérationnel et système de management HSE MS, etc…

• Elle a communiquée dans plusieurs salon et congre nationale et international (LM18 à Tours France en 2012, 10éme Congrès international en Qualité et Sûreté de Fonctionnement à Paris, QUALITA 2013, 5éme Edition du Salon des Fournisseurs de Produits et Services Pétroliers et Gazier, Mars 2015-Hôtel Hilton d’Alger, 10émé Edition des journées Scientifiques et Techniques JST10, 5-8 Octobre 2015-CC Oran, etc…).

- Membre de l’Association Algérienne de l’Industrie du Gaz (AIG).

- Membre de l’Union International de L’Industrie du Gaz (UIG).







Mes compétences :

recherche et analyse