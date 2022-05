Shahir OUESLATI

Diplômé de IHEC Carthage en 2007: Maîtrise Comptabilité

Mastère en Audit & Gestion de Risque en 2010

Actuellement j'occupe un poste d'Auditeur Interne chez BIAT.



Esprit d’analyse et de synthèse, Capacité à prendre des décisions, Bonne aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe, Rigoureux et volontaire.



Membre à :

- Association Club Ali Belhouane

- Club Unesco & Alesco Lafayette

- JCI



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Finance

Contrôle interne

Contrôle de gestion

Conseil

Audit