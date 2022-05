Shahla Ameri de Rinaldi: Conseils,formations et coaching auprès des entreprises et des particuliers dans les domaines Export, Management interculturel , Leadership

Shahla AMERI DE RINALDI est diplômée des universités de l’Ohio et du Michigan.

Elle a passé de nombreuses années à l'étranger (USA, Iran, Allemagne, Venezuela, France). C’est au cours de ces expériences qu’elle a pu étudier les questions de management interculturel et de leadership, de marketing interculturel et de développement personnel.

Elle est actuellement professeur à la Toulouse Business School où elle dispense des cours de Management interculturel, leadership, stress management et coaching.

Elle intervient depuis plus de 20 ans en tant que spécialiste du management interculturel dans les entreprises et coordonne des ateliers de team building et de management interculturel.









Mes compétences :

Formatrice

Coach