Shainila HASSANALY (SHAINILA HASSANALY)

L'entreprise nouvelle génération est spécialisée dans le télésecrétariat qui est encore très peu connu du marché du travail.

Pourtant une télésecrétaire à plusieurs avantages qui sont les suivant;

Il permet d'éviter les surcoûts liés à l'embauche : pas de charges sociales, etc.

L'entreprise utilisatrice ne fournit ni le matériel, ni les fournitures nécessaires à l'exécution la mission.

Les télésecrétaires vendent des prestations fractionnables à l'heure ou l'unité, et cest leur singularité car aucun contrat de travail ne permet cela.

Il n'y a aucune condition légale à respecter pour les faire travailler, ni de durée minimale entre deux missions.

Le travail s'effectue dans 88% des cas à distance du commanditaire.

J'offre un travail de qualité à ceux qui feront appel à mes services.

Travailler à distance et être sérieux c'est tout à fait possible.

Offres de prestation:

démarches vis-à-vis des tiers : clients, fournisseurs, administration, associés, employés,

rédaction de documents ou de courriers, saisie,

élaboration de tableaux,

rangement,

classement, courriers, photocopies, numérisations, relances, devis, factures, suivi de livraisons,

commandes,

assistance pour des événements marketing ou communication (location de salle, choix d'un traiteur, organisation des déplacements) e-mailing

préparation de documents de communication interne ou externe mise à jour de sites internet

Tarif

30 à 40 € l'heure (des tarifs dégressifs peuvent être prévus en fonction du temps passé),

150 € à 200 € la journée,

5 € la page (saisie Word),

8 € le tableau Excel,

2 € la relance impayée,

Coordonnées

Site Web

eng-assistante.com/ (Entreprise)

téléphone

0693529498 (Travail)

Adresse mail: entreprisenouvellegeneration@gmail.com