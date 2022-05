Je dirige le site internet Akizz.com depuis bientôt 5 ans dans le domaine des accessoires pour iPhone et Smartphone.



Nous proposons une large gamme d’accessoires comprenant : les batteries, les chargeurs secteurs et voitures, les housses, les protections film d’écran et silicone, les kits piétons, oreillettes bluetooth, les supports fixation voiture, etc…