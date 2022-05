Shakuntala H.V.

Transformez votre habitat en une oasis de bien-être

LA MAISON DU BIEN-ÊTRE Un concept de dé-pollution de l'intérieur de la maison, pour l'équilibre et le confort de toute la famille.

C'est ce que propose l'entreprise internationale qui m'a mandatée pour ouvrir de nouveaux marchés et développer des réseaux de distribution à l'international.



La maison du bien-être, ce sont des technologies naturelles à la pointe de l'innovation qui recréent l'environnement naturel idéal pour éliminer le stress oxidatif et refaire le plein d'énergie jour après jour chez soi.

Repos relaxation, environnement (air et eau) nutrition, forme physique



Je recherche des partenaires.

Vous êtes dynamique et indépendant ?

Vous aspirez à la liberté financière?

La santé est une priorité pour vous?

Vous aimeriez choisir vos horaires et votre lieu de travail

ainsi que vos associés?

Vous voulez faire une différence dans le monde?



Le secteur du bien-être est à l'aube d'un croissance fulgurante,

ne manquez pas cette opportunité d'affaire,

Contactez moi.



Formation assurée.



Mes compétences :

Dépollution

Depression

Électromagnétisme

Fitness

Qualité

Réseau