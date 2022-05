Shambuy NGOMBO MUKENDI

Docteur en sciences pharmaceutiques opttion toxicologie biochimique,

diplômé en gestion de l'environnement et en toxicologie industrielle.

certificat en santé publique.



Assistant et puis chef des travaux à l'université de Kinshasa,

Collaborateur scientifique à l'université de Louvain ( laboratoire de toxicologie expérimentale et de mutagénèse ),

Professeur visiteur à l'université de Butara au Ruanda,1989

Auteur d'une douzaine d'articles scientifiques et co-auteur d'un livre,



Pharmacien dans une pharmacie mutualiste à Maubeuge



J'aime lire surtout les articles scientifiques dans le domaine médico-pharmaceutique, philosophique et historique.