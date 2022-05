Shamengo - INSPIRE YOUR LIFE

Shamengo a pour vocation de donner la parole à tous ceux qui souhaitent participer à la construction d’un monde meilleur.



Chaque semaine, un portrait vidéo de pionnier est présenté pour susciter le débat et l’envie d’agir. Les pionniers Shamengo ont en commun de proposer des actions positives dans les domaines suivants : prendre soin de soi, créer dans l’éthique, protéger la planète et s’engager pour les autres.



www.shamengo.com



Si vous vous sentez une âme de Shamengo, rejoignez ce réseau pour y faire connaître vos initiatives et vos témoignages, et postuler pour figurer dans la collection « 1000 pionniers du nouveau monde ».



Impact the world with positive actions. Join our 1000 pioneers !



Mes compétences :

Éthique

Développement durable

Création