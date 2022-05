Shamima EDYE-LINDNER

En ce moment je suis étudiant a l'Université de Sussex, et j'étudie la Littérature Anglais avec Francais professionelle. J'aimerais travailler dans le secteur de communication et media. Je crois que j'apprécierais d'etre journaliste, éditeur de livres ou écrivaine pour un magazine ou journal. Je suis vraiment passionné et assidu. Je trouve que c'est intéressant de composer des articles ou des essais sur des différentes thèmes importantes et de participer dans des discussions et l'analyse d'un roman.







Mes compétences :

Cuisine

Créativité

Piano

Communication

Organisation du travail

Travail en équipe

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Ambition