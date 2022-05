Shamimah DILMOHAMUD

Je suis une mauricienne qui vit au Canada depuis déjà 23 ans. J'habite dans la rive nord de Montréal. Je travaille pour la compagnie Les Horloges Hiboux depuis 17 ans. J'ai commencé comme réceptioniste . Je connais la compagnie de fond en comble car j'ai travaillé dans tout les départment possible. Et me voila Gérante du bureau de Montréal. Je m'occupe de toute l'administration, la vente et une partie de la comptabilité sans compté les petites tâches ici et la. J'aime ce que j'ai fait.