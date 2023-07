Shamsa BOUSSALEM

Je souhaite faire un BUT GEA parcours GC2F en alternance, cela fait un peu plus de 6 mois que je cherche un contrat, sans succès. La date butoir est le 1er septembre. Manque d'expérience, rythme non accepté par l'entreprise... Toutes les raisons sont valable pour un refus.



J'ai développé seule des compétences afin de pouvoir me démarquer : utilisation du logiciel Sage, codification de titre, perfectionner l'utilisation du pack office notamment Excel.



Je n'ai plus le droit d'échouer avec tout ces efforts !!!